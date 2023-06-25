インフルエンザ インフルエンザウイルスへの感染で起きる急性呼吸器疾患。３８度以上の高熱や頭痛、全身の倦怠（けんたい）感、関節痛が主な症状で、せきやくしゃみによる飛沫（ひまつ）などからうつる。新型コロナウイルスの流行前、日本では毎季推計１０００万～１５００万人程度の患者が出ていた。致死率は０．００６～０．０９％で、間接的な例も含めると年約１万人が亡くなると推計されている。特に幼児らが感染すると脳症の危険もあり注意が必要という。