インフルエンザ
2023年06月25日14時30分
インフルエンザ インフルエンザウイルスへの感染で起きる急性呼吸器疾患。３８度以上の高熱や頭痛、全身の倦怠（けんたい）感、関節痛が主な症状で、せきやくしゃみによる飛沫（ひまつ）などからうつる。新型コロナウイルスの流行前、日本では毎季推計１０００万～１５００万人程度の患者が出ていた。致死率は０．００６～０．０９％で、間接的な例も含めると年約１万人が亡くなると推計されている。特に幼児らが感染すると脳症の危険もあり注意が必要という。
インフルエンザ
2023年06月25日14時30分
インフルエンザ インフルエンザウイルスへの感染で起きる急性呼吸器疾患。３８度以上の高熱や頭痛、全身の倦怠（けんたい）感、関節痛が主な症状で、せきやくしゃみによる飛沫（ひまつ）などからうつる。新型コロナウイルスの流行前、日本では毎季推計１０００万～１５００万人程度の患者が出ていた。致死率は０．００６～０．０９％で、間接的な例も含めると年約１万人が亡くなると推計されている。特に幼児らが感染すると脳症の危険もあり注意が必要という。
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