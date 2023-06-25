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関西６選挙区で候補擁立へ　次期衆院選、公明と対決―維新

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関西６選挙区で候補擁立へ　次期衆院選、公明と対決―維新

2023年06月25日13時19分

日本維新の会の馬場伸幸代表

日本維新の会の馬場伸幸代表

　日本維新の会は２５日、大阪市内で常任役員会を開き、次期衆院選での公明党との選挙協力について協議した。大阪府と兵庫県で同党が議席を持つ６選挙区について、独自候補を擁立する方針を決定。当面の目標に掲げる野党第１党の獲得に向け、地盤とする関西で議席の積み増しが必要と判断した。

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