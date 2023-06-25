【出場選手登録】▽ヤクルト・高橋奎二投手▽ＤｅＮＡ・バウアー投手、桑原将志外野手▽中日・涌井秀章投手

【同抹消】▽ヤクルト・市川悠太投手▽ＤｅＮＡ・坂本裕哉投手、松尾汐恩捕手▽阪神・佐藤輝明内野手（再登録は７月５日以降）