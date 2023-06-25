流血回避、プリゴジン氏亡命へ 反乱のワグネルは撤退―ロシア
2023年06月25日09時11分
ウクライナ侵攻を巡りロシアで反乱を起こした民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏は２４日、仲裁に入ったベラルーシのルカシェンコ大統領と電話会談し、流血の事態回避に向けて緊張緩和策を講じることで合意した。これを受け、ワグネル戦闘員は占拠するロシア軍南部軍管区司令部から撤退を開始。プリゴジン氏はベラルーシに亡命することになった。
流血回避、プリゴジン氏亡命へ 反乱のワグネルは撤退―ロシア
2023年06月25日09時11分
ウクライナ侵攻を巡りロシアで反乱を起こした民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏は２４日、仲裁に入ったベラルーシのルカシェンコ大統領と電話会談し、流血の事態回避に向けて緊張緩和策を講じることで合意した。これを受け、ワグネル戦闘員は占拠するロシア軍南部軍管区司令部から撤退を開始。プリゴジン氏はベラルーシに亡命することになった。
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