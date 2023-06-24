日本中央競馬会は２４日、第６４回宝塚記念（ＧI、２５日、阪神競馬場、芝２２００メートル）の前日売り最終オッズを発表し、昨年の年度代表馬で国内外のＧI４連勝を狙うイクイノックスが単勝１．３倍で断然の１番人気となった。

天皇賞・春を制したジャスティンパレスが８．５倍で２番人気。ジェラルディーナが１１．０倍で続いた。