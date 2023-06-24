ＤｅＮＡの東が今季２度目の完封で７勝目。制球がさえ、散発の５安打、無四球に抑えた。打線は一回に佐野の中前打で１点を先制。六回には牧の二塁打で加点した。阪神は今季初の４連敗。先発の伊藤将が粘ったが、打線が援護できなかった。