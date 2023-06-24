【女子ゴルフ・アース・モンダミン・カップ】第３日（２４日、千葉・カメリアヒルズＣＣ、６６５０ヤード＝パー７２、賞金総額３億円、優勝５４００万円）

前日４位の山下美夢有、同２位の岩井明愛、６６をマークしたサイ・ペイイン（台湾）の３人が通算１０アンダーで首位に並んだ。１打差の４位に稲見萌寧、岩井千怜、仁井優花、首位から出た申ジエ（韓国）が続いた。

佐藤心結と桑木志帆が通算８アンダーの８位。