山下、岩井明ら首位 １打差４位に稲見ら―モンダミン杯女子ゴルフ
2023年06月24日16時28分
【女子ゴルフ・アース・モンダミン・カップ】第３日（２４日、千葉・カメリアヒルズＣＣ、６６５０ヤード＝パー７２、賞金総額３億円、優勝５４００万円）
前日４位の山下美夢有、同２位の岩井明愛、６６をマークしたサイ・ペイイン（台湾）の３人が通算１０アンダーで首位に並んだ。１打差の４位に稲見萌寧、岩井千怜、仁井優花、首位から出た申ジエ（韓国）が続いた。
佐藤心結と桑木志帆が通算８アンダーの８位。
山下、岩井明ら首位 １打差４位に稲見ら―モンダミン杯女子ゴル…
2023年06月24日16時28分
【女子ゴルフ・アース・モンダミン・カップ】第３日（２４日、千葉・カメリアヒルズＣＣ、６６５０ヤード＝パー７２、賞金総額３億円、優勝５４００万円）
前日４位の山下美夢有、同２位の岩井明愛、６６をマークしたサイ・ペイイン（台湾）の３人が通算１０アンダーで首位に並んだ。１打差の４位に稲見萌寧、岩井千怜、仁井優花、首位から出た申ジエ（韓国）が続いた。
佐藤心結と桑木志帆が通算８アンダーの８位。
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