【ニューヨーク時事】米大リーグ、レッズの新人で２１歳のエリー・デラクルスが２３日、本拠地シンシナティで行われたブレーブス戦でサイクル安打を達成した。公式サイトによると、史上５番目の若さとなった。

４番三塁で出場し、二回に二塁打、三回に本塁打、五回に中前打、六回に三塁打を放った。