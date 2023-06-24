２１歳がサイクル安打 米大リーグ・レッズ
2023年06月24日15時16分
【ニューヨーク時事】米大リーグ、レッズの新人で２１歳のエリー・デラクルスが２３日、本拠地シンシナティで行われたブレーブス戦でサイクル安打を達成した。公式サイトによると、史上５番目の若さとなった。
４番三塁で出場し、二回に二塁打、三回に本塁打、五回に中前打、六回に三塁打を放った。
２１歳がサイクル安打 米大リーグ・レッズ
2023年06月24日15時16分
【ニューヨーク時事】米大リーグ、レッズの新人で２１歳のエリー・デラクルスが２３日、本拠地シンシナティで行われたブレーブス戦でサイクル安打を達成した。公式サイトによると、史上５番目の若さとなった。
４番三塁で出場し、二回に二塁打、三回に本塁打、五回に中前打、六回に三塁打を放った。
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