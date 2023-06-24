岸田首相、６回目のワクチン接種
2023年06月24日15時03分
岸田文雄首相は２４日、東京都庁に設けられた新型コロナウイルスワクチンの大規模接種会場を訪れ、６回目の接種を受けた。接種は昨年１１月２５日以来。
首相はＳＮＳで、高齢者や基礎疾患のある人への追加接種を先月から開始したと説明。「皆さまや身近な人を守るため、接種のご協力をお願いします」と呼び掛けた。
岸田首相、６回目のワクチン接種
2023年06月24日15時03分
岸田文雄首相は２４日、東京都庁に設けられた新型コロナウイルスワクチンの大規模接種会場を訪れ、６回目の接種を受けた。接種は昨年１１月２５日以来。
首相はＳＮＳで、高齢者や基礎疾患のある人への追加接種を先月から開始したと説明。「皆さまや身近な人を守るため、接種のご協力をお願いします」と呼び掛けた。
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