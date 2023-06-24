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自民県連、神奈川１８区に山際氏　小泉会長「関係断絶を確認」

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自民県連、神奈川１８区に山際氏　小泉会長「関係断絶を確認」

2023年06月24日14時35分

　自民党神奈川県連は２４日、次期衆院選の公認候補となる神奈川１８区支部長に、山際大志郎前経済再生担当相（５４）を選任することを決めた。近く党本部に上申する。
　世界平和統一家庭連合（旧統一教会）との接点が次々と判明した山際氏は、十分な説明責任を果たさず、昨年１０月、閣僚を更迭された。県連は支部長選任手続きを見送っていたが、小泉進次郎県連会長は記者会見で、教団側との関係断絶を確認した上で決定に至ったと説明した。

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