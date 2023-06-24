巨人の坂本勇人内野手が２４日、出場選手登録を外れた。２３日の広島１０回戦（マツダ）の一回に内野安打を放って一塁を駆け抜けた後、右太もも裏を押さえてベンチに下がり、そのまま代走を送られ退いていた。今季はここまで出場６３試合で打率２割７分、１０本塁打、２８打点。