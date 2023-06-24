ＳＢＩ新生銀ＴＯＢ、応募は３．７％分 残りは強制買い取りへ
2023年06月24日12時56分
ＳＢＩホールディングス（ＨＤ）は２４日、ＳＢＩ新生銀行に対するＴＯＢ（株式公開買い付け）の結果を公表した。ＳＢＩＨＤの持ち株比率は５３．７％に上昇したが、応募によるＴＯＢ実施前からの増加幅は３．７％分にとどまった。ＴＯＢ自体は成立しており、残りの株式は強制買い取りを実施する。
ＳＢＩ新生銀ＴＯＢ、応募は３．７％分 残りは強制買い取りへ
2023年06月24日12時56分
ＳＢＩホールディングス（ＨＤ）は２４日、ＳＢＩ新生銀行に対するＴＯＢ（株式公開買い付け）の結果を公表した。ＳＢＩＨＤの持ち株比率は５３．７％に上昇したが、応募によるＴＯＢ実施前からの増加幅は３．７％分にとどまった。ＴＯＢ自体は成立しており、残りの株式は強制買い取りを実施する。
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