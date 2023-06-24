【出場選手登録】▽ヤクルト・小川泰弘投手▽巨人・メンデス投手、北村拓己内野手▽広島・大瀬良大地投手、玉村昇悟投手▽中日・メヒア投手、宇佐見真吾捕手

【同抹消】▽阪神・ビーズリー投手▽巨人・坂本勇人内野手▽広島・森浦大輔投手▽中日・加藤匠馬捕手（再登録は７月４日以降）