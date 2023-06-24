米大リーグ・談話
2023年06月24日11時33分
◇大きな１勝
ツインズ・前田 これまでいろいろな節目で勝ってきたが、大きな１勝。また勝つ喜びを感じたいと、この１年半ほど思ってきたので、本当にうれしい。（時事）
米大リーグ・談話
2023年06月24日11時33分
◇大きな１勝
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