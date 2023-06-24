２３日の日本選手 米大リーグ
2023年06月24日11時29分
▽ツインズ・前田 タイガース戦に先発し、５回を投げて３安打無失点、８奪三振、２四球で今季初勝利（４敗）。防御率６．８６。
▽メッツ・千賀 フィリーズ戦に先発して５回３分の１を投げ、５安打４失点（自責点２）、６奪三振、３四球で５敗目（６勝）。防御率３．５２。（時事）
２３日の日本選手 米大リーグ
2023年06月24日11時29分
▽ツインズ・前田 タイガース戦に先発し、５回を投げて３安打無失点、８奪三振、２四球で今季初勝利（４敗）。防御率６．８６。
▽メッツ・千賀 フィリーズ戦に先発して５回３分の１を投げ、５安打４失点（自責点２）、６奪三振、３四球で５敗目（６勝）。防御率３．５２。（時事）
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