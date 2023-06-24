【ニューヨーク時事】カナダ運輸安全委員会は２３日、大西洋に沈む客船タイタニック号見学ツアー中に損壊し、乗っていた５人が死亡したとみられる米国の有人潜水艇「タイタン」について、調査を開始すると発表した。



事故原因解明が焦点に タイタニック潜水艇事故

同委は航空機、船舶、鉄道などの事故を調べ、再発防止を図る独立機関。タイタンを潜水地点まで運んだ支援船がカナダ国籍だったことから、今回の調査開始を決定した。