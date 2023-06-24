【ニューヨーク時事】週末２３日のニューヨーク株式相場は、英国など先進国で相次ぐ利上げの発表に伴う景気減速懸念を受け、５営業日続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２１９．２８ドル安の３万３７２７．４３ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３８．０９ポイント安の１万３４９２．５２で引けた。