【ニューヨーク時事】週末２３日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利上げ観測を嫌気した売りが先行し、続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比２５３．６８ドル安の３万３６９３．０３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２１．７９ポイント安の１万３５０８．８２。