【ニューヨーク時事】週末２３日午前のニューヨーク外国為替市場では、米追加利上げ観測を背景とした円売り・ドル買いが一服し、円相場は１ドル＝１４２円台後半に上昇した。午前９時現在は１４２円７５～８５銭と、前日午後５時比３３銭の円高・ドル安。