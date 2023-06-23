ＮＹ円、１４２円台後半
2023年06月23日22時42分
【ニューヨーク時事】週末２３日午前のニューヨーク外国為替市場では、米追加利上げ観測を背景とした円売り・ドル買いが一服し、円相場は１ドル＝１４２円台後半に上昇した。午前９時現在は１４２円７５～８５銭と、前日午後５時比３３銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４２円台後半
2023年06月23日22時42分
【ニューヨーク時事】週末２３日午前のニューヨーク外国為替市場では、米追加利上げ観測を背景とした円売り・ドル買いが一服し、円相場は１ドル＝１４２円台後半に上昇した。午前９時現在は１４２円７５～８５銭と、前日午後５時比３３銭の円高・ドル安。
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