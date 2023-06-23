永山、吉岡が優勝 柔道ＧＳ
2023年06月23日21時11分
柔道のグランドスラム（ＧＳ）大会は２３日、ウランバートルで行われ、男子６０キロ級の永山竜樹（ＳＢＣ湘南美容クリニック）が決勝でフランス選手を下して優勝した。女子４８キロ級は吉岡光（東海大）が制した。
男子６６キロ級の藤阪泰恒（パーク２４）は５位。女子５２キロ級の志々目愛（ＳＢＣ湘南美容クリニック）、同５７キロ級の玉置桃（三井住友海上）はともに２回戦で敗れた。 （時事）
永山、吉岡が優勝 柔道ＧＳ
2023年06月23日21時11分
柔道のグランドスラム（ＧＳ）大会は２３日、ウランバートルで行われ、男子６０キロ級の永山竜樹（ＳＢＣ湘南美容クリニック）が決勝でフランス選手を下して優勝した。女子４８キロ級は吉岡光（東海大）が制した。
男子６６キロ級の藤阪泰恒（パーク２４）は５位。女子５２キロ級の志々目愛（ＳＢＣ湘南美容クリニック）、同５７キロ級の玉置桃（三井住友海上）はともに２回戦で敗れた。 （時事）
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