百貨店売上高６．３％増 コロナ「５類」で客数増―５月
2023年06月23日18時08分
日本百貨店協会が２３日発表した５月の全国百貨店売上高は、総額４１１１億円だった。既存店ベースでは、前年同月比６．３％増と１５カ月連続のプラス。新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「５類」に移行して来店客数が増加したほか、株高の影響で富裕層の消費も旺盛だった。
免税売上高は３．５倍の約２１７億円と、コロナ禍以降で最高額となった。水際対策の終了や円安の効果で、インバウンド（訪日客）が増加した。
百貨店売上高６．３％増 コロナ「５類」で客数増―５月
2023年06月23日18時08分
日本百貨店協会が２３日発表した５月の全国百貨店売上高は、総額４１１１億円だった。既存店ベースでは、前年同月比６．３％増と１５カ月連続のプラス。新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「５類」に移行して来店客数が増加したほか、株高の影響で富裕層の消費も旺盛だった。
免税売上高は３．５倍の約２１７億円と、コロナ禍以降で最高額となった。水際対策の終了や円安の効果で、インバウンド（訪日客）が増加した。
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