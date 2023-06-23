＜セ＞

阪 神 １－３ ＤｅＮ（終了、横浜）

ヤクル ４－０ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

巨 人 ５－２ 広 島（９回表、マツダスタジアム）

＜パ＞

西 武 ５－３ 楽 天（８回裏、楽天モバイルパーク宮城）

日ハム ５－３ ロッテ（終了、ゾゾマリン）

オリッ １－７ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ