プロ野球速報 （２３日）
2023年06月23日21時24分
＜セ＞
阪 神 １－３ ＤｅＮ（終了、横浜）
ヤクル ４－０ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）
巨 人 ５－２ 広 島（９回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
西 武 ５－３ 楽 天（８回裏、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム ５－３ ロッテ（終了、ゾゾマリン）
オリッ １－７ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （２３日）
2023年06月23日21時24分
＜セ＞
阪 神 １－３ ＤｅＮ（終了、横浜）
ヤクル ４－０ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）
巨 人 ５－２ 広 島（９回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
西 武 ５－３ 楽 天（８回裏、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム ５－３ ロッテ（終了、ゾゾマリン）
オリッ １－７ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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