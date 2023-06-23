２４日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年06月23日17時52分
▽楽天・辛島―西武・高橋（楽天モバイルパーク宮城）
▽ロッテ・メルセデス―日本ハム・上沢（ゾゾマリン）
▽ソフトバンク・東浜―オリックス・山岡（福岡ペイペイドーム）
２４日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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