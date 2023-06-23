共産・田村氏、衆院くら替え 穀田、笠井氏、政界引退へ
2023年06月23日16時25分
共産党の小池晃書記局長は２３日の記者会見で、次期衆院選の比例代表東京ブロックに参院議員の田村智子政策委員長がくら替え出馬すると発表した。
共産・田村氏、衆院くら替え 穀田、笠井氏、政界引退へ
2023年06月23日16時25分
共産党の小池晃書記局長は２３日の記者会見で、次期衆院選の比例代表東京ブロックに参院議員の田村智子政策委員長がくら替え出馬すると発表した。
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