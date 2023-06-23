岸田文雄首相は２３日、沖縄県を含む南西諸島の防衛力強化について「戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に対峙（たいじ）する中、国民保護の観点からも重要だ」と必要性を強調した。訪問先の同県糸満市で記者団の質問に答えた。



習氏、「琉球」に異例の言及 台湾絡み日本を揺さぶり

政府は、東・南シナ海への進出など中国の覇権主義的な動きを念頭に、同県の石垣島や与那国島などで部隊配備を進めている。