４８３円安の３万２７８１円５４銭 ２３日の平均株価
2023年06月23日15時09分
２３日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２７８１円５４銭と前日終値比４８３円３４銭安で終わった。出来高は概算で１５億８８００万株。
４８３円安の３万２７８１円５４銭 ２３日の平均株価
2023年06月23日15時09分
２３日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２７８１円５４銭と前日終値比４８３円３４銭安で終わった。出来高は概算で１５億８８００万株。
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