ＪＲ西日本は２３日、大阪市内で定時株主総会を開いた。冒頭であいさつした長谷川一明社長は、コロナ禍を振り返り「未曽有の経営危機に陥ったが、３期ぶりに黒字を確保できた」と強調。その上で「安心、安全を基盤とし、ポストコロナへ挑戦し取り組んでいく」と語った。