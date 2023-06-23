長谷川ＪＲ西社長：安心、安全を基盤にポストコロナ挑戦 株主総会
2023年06月23日13時54分
ＪＲ西日本は２３日、大阪市内で定時株主総会を開いた。冒頭であいさつした長谷川一明社長は、コロナ禍を振り返り「未曽有の経営危機に陥ったが、３期ぶりに黒字を確保できた」と強調。その上で「安心、安全を基盤とし、ポストコロナへ挑戦し取り組んでいく」と語った。
長谷川ＪＲ西社長：安心、安全を基盤にポストコロナ挑…
2023年06月23日13時54分
ＪＲ西日本は２３日、大阪市内で定時株主総会を開いた。冒頭であいさつした長谷川一明社長は、コロナ禍を振り返り「未曽有の経営危機に陥ったが、３期ぶりに黒字を確保できた」と強調。その上で「安心、安全を基盤とし、ポストコロナへ挑戦し取り組んでいく」と語った。
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