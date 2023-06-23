ＳＢＩ新生銀行のロゴマーク

ＳＢＩホールディングス（ＨＤ）による子会社ＳＢＩ新生銀行へのＴＯＢ（株式公開買い付け）が２３日午前、成立した。ＳＢＩ新生銀は８月にも臨時株主総会を開き、一般株主の株をＴＯＢ価格と同額の１株２８００円で強制買い取りした上で非上場化する見通し。柔軟な経営判断により、課題とする約３５００億円の公的資金返済につなげる。