５４２円安の３万２７２２円３３銭 ２３日午前の平均株価
2023年06月23日11時46分
２３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２７２２円３３銭と前日終値比５４２円５５銭安で終わった。出来高は概算で８億５８００万株。
５４２円安の３万２７２２円３３銭 ２３日午前の平均株価
2023年06月23日11時46分
２３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２７２２円３３銭と前日終値比５４２円５５銭安で終わった。出来高は概算で８億５８００万株。
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