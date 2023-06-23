松山は初日６８位 米男子ゴルフ
2023年06月23日09時07分
【クロムウェル（米コネティカット州）時事】米男子ゴルフのトラベラーズ選手権は２２日、コネティカット州クロムウェルのＴＰＣリバーハイランズ（パー７０）で第１ラウンドが行われ、松山英樹は２バーディー、１ボギーの６９で回り、６８位と出遅れた。６０をマークしたデニー・マッカーシー（米国）が首位。
松山は初日６８位 米男子ゴルフ
2023年06月23日09時07分
【クロムウェル（米コネティカット州）時事】米男子ゴルフのトラベラーズ選手権は２２日、コネティカット州クロムウェルのＴＰＣリバーハイランズ（パー７０）で第１ラウンドが行われ、松山英樹は２バーディー、１ボギーの６９で回り、６８位と出遅れた。６０をマークしたデニー・マッカーシー（米国）が首位。
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