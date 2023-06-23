首相動静（６月２３日）
2023年06月23日07時55分
午前６時５１分、公邸発。
午前７時１４分、羽田空港着。
午前７時４７分、全日空４６３便で同空港発。
首相動静（６月２３日）
こんな記事も
政治用語
政治
ウクライナ復興を商機に 英で官民協議、日本企業４６社参加(06/23 09:01)
首相動静（６月２３日）(06/23 07:55)
霞が関でＡＩ「利点大きい」 河野太郎デジタル相インタビュー(06/23 07:07)
「不安払拭」へ政権躍起 保険証廃止、岸田首相が猶予強調―マイナンバー(06/23 07:04)
自民、全１１選挙区で公明推薦へ 週明け合意文書、東京対応焦点に―次期衆院選(06/23 07:04)
首相動静（６月２２日）(06/22 22:05)
高際区長、ヨドバシの西武池袋本店出店に懸念 東京・豊島区(06/22 21:26)
岸田首相、中央アジア５カ国と首脳会談調整(06/22 20:53)
外務省、ＩＡＥＡ献金を否定 韓国で拡散「無責任な偽情報」―処理水(06/22 18:22)
地上戦沖縄だけ「正確でなかった」 松野官房長官が発言訂正(06/22 17:54)
野党有志が来月訪台(06/22 15:54)
自民・高野参院議員が辞職(06/22 15:48)
官僚の名刺、自費負担改善を 自民行革本部、岸田首相に提言(06/22 12:51)
改憲条文案、次期国会焦点に 公明・北側氏(06/22 12:25)
マイナ総点検「看板に偽り」 立民・長妻氏(06/22 12:23)
マイナ総点検へ自治体支援 「地方連携推進本部」が会合―総務省(06/22 12:22)
松野官房長官「構造改革に足跡」 牛尾氏死去(06/22 12:05)
岸田首相、沖縄戦追悼式出席へ(06/22 12:01)
日英の協力強化「不可欠」 ウクライナ復興で―林外相(06/22 08:31)
マイナ、険しい信頼回復 今後のスケジュールに影響も(06/22 08:18)
復興会議にウクライナ首相招待 林外相(06/22 08:14)
米高官、日韓を訪問 国務長官の訪中説明(06/22 07:40)
林氏「直接懸念表明し対話」 中国対応、Ｇ７外相が協議(06/21 22:50)
岸田首相、解散巡る発言「不信任が背景」(06/21 22:14)
首相動静（６月２１日）(06/21 22:03)
与野党、マイナ巡り閉会中審査へ 通常国会が閉幕(06/21 21:59)
岸田首相、曽我ひとみさんと面会調整(06/21 21:46)
岸田首相、欧州・中東を来月歴訪 ＮＡＴＯ首脳会議に出席(06/21 21:30)
保険証廃止「不安払拭が大前提」 岸田首相、マイナトラブル再発防止へ決意(06/21 21:21)
令和版デジタル行革に挑戦 首相会見、補正編成に含み―「原点戻り国民の声聴く」(06/21 21:15)