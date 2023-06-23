【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が追加利上げの可能性に改めて言及する中、横ばいで取引を終えた。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比４．８１ドル安の３万３９４６．７１ドルで終了。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２８．４１ポイント高の１万３６３０．６１で引けた。