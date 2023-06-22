ＢＴＳ、デビュー１０周年記念シングル『Ｔａｋｅ Ｔｗｏ』がビ…
グループＢＴＳ（防弾少年団）のデビュー１０周年記念新曲『Ｔａｋｅ Ｔｗｏ』が米国ビルボードシングルチャート「ホット１００」４８位と「グローバル２００」１位に各々上った。
２１日（現地時間）公開された… 全文表示（2023/06/22-08:30）
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