【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク株式相場は、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が前日の議会証言で追加利上げを示唆したことを嫌気し、続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３６分現在、前日終値比７６．５９ドル安の３万３８７４．９３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３０．６２ポイント安の１万３４７１．５８。