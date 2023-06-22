【ニューヨーク時事】２２日午前のニューヨーク外国為替市場では、米追加利上げへの警戒感から円売り・ドル買いが先行し、円相場は１ドル＝１４２円台前半に下落した。午前９時現在は１４２円２５～３５銭と、前日午後５時比４１銭の円安・ドル高。