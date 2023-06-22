ＮＹ円、１４２円台前半
2023年06月22日22時48分
【ニューヨーク時事】２２日午前のニューヨーク外国為替市場では、米追加利上げへの警戒感から円売り・ドル買いが先行し、円相場は１ドル＝１４２円台前半に下落した。午前９時現在は１４２円２５～３５銭と、前日午後５時比４１銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１４２円台前半
2023年06月22日22時48分
【ニューヨーク時事】２２日午前のニューヨーク外国為替市場では、米追加利上げへの警戒感から円売り・ドル買いが先行し、円相場は１ドル＝１４２円台前半に下落した。午前９時現在は１４２円２５～３５銭と、前日午後５時比４１銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
ＴｉｋＴｏｋ、運営幹部が退任へ 脅威論の中、成長けん引(06/23 09:47)
インド、米への報復措置を撤回 鉄鋼関税巡り、貿易紛争も終結(06/23 09:16)
ウクライナ復興を商機に 英で官民協議、日本企業４６社参加(06/23 09:01)
ＩＭＦ交渉で「お力添え」を 米大統領に書簡―アルゼンチン(06/23 08:45)
ザンビア、債務減免で合意 デフォルトの途上国に支援(06/23 08:33)
ＮＡＴＯトップ、続投に現実味 英国防相が後継レース脱落明かす(06/23 08:20)
生成ＡＩに１４０億円投資 クラウド顧客の導入支援―米アマゾン(06/23 08:15)
潜水艇、乗員５人の生存絶望 タイタニック付近で破片発見―米(06/23 08:13)
「米国は最重要パートナー」 インド首相が議会演説(06/23 08:02)
共和元下院議員が立候補表明 米大統領選(06/23 07:51)
ＮＹ円、１４３円台前半 ７カ月ぶり安値(06/23 07:39)
フォード合弁に１．３兆円融資 蓄電池供給網を強化―米(06/23 07:32)
米印、戦略的パートナーシップを深化 防衛・技術協力を促進―中国の台頭けん制(06/23 07:16)
右派野党に勢い、政権奪還か スペイン総選挙まで１カ月(06/23 07:06)
ＮＹ株、横ばい(06/23 06:51)
サービス物価高の抑制「進展せず」 年内２回利上げへ―米ＦＲＢ議長(06/23 06:49)
独裁者発言「影響ない」 米大統領、撤回せず(06/23 05:29)
８兆円超の支援表明 ウクライナ復興会議閉幕―ロンドン(06/23 00:55)
スイス中銀、５会合連続利上げ 円は対フランで最安値に下落(06/23 00:08)
酸素切れか、捜索難航 タイタニック見学潜水艇発見へ「希望失わず」―米(06/22 23:20)
ＮＹ株、続落(06/22 22:59)
タイタン、「新時代の潜水艇」 ゲーム感覚で操縦、ミニバンサイズ―ツアー運営会社(06/22 22:49)
ＮＹ円、１４２円台前半(06/22 22:48)
米経常赤字、３１兆円 前期比１．５％増―１～３月期(06/22 22:35)
「ロシアが原発テロ計画」 ウクライナ大統領が主張(06/22 22:10)
トルコ中銀、６．５％の大幅利上げ 新総裁就任で軌道修正(06/22 22:07)
ユーロ、１５年ぶり１５６円台 ロンドン外為(06/22 21:50)
ＡＩ規制、早急な検討を 米民主有力議員が骨格提示(06/22 21:39)
英中銀、０．５％の大幅利上げ インフレ抑制へ引き締め加速(06/22 21:18)
円、１４２円近辺 ユーロは１５年ぶり１５６円台―ロンドン外為(06/22 20:58)
ウォール・ストリート・ジャーナル