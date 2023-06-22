【ワシントン時事】米商務省が２２日発表した２０２３年１～３月期の経常収支（季節調整後）は２１９３億ドル（約３１兆１４００億円）の赤字だった。赤字幅は前期比１．５％増。

モノの貿易赤字は縮小したものの、海外援助など第２次所得収支の赤字が拡大したほか、配当や利子など第１次所得収支の黒字も減少。経常赤字は４期ぶりに拡大した。モノとサービスを合わせた貿易赤字は５．９％減の２００９億９６００万ドルとなった。