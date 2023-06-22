【ロンドン時事】２２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を背景に１ドル＝１４２円台近辺で推移した。正午現在は１４２円０１～１１銭と、前日午後４時比０２銭の円安・ドル高。

対ユーロは１ユーロ＝１５６円２８～３８銭と、７３銭の円安・ユーロ高。日欧の金利差が拡大するとの観測から円売り・ユーロ買いが進み、１５年ぶりに１５６円台に下落した。