「統制要領」初の実動訓練 武力攻撃事態想定、巡視船に特殊標章―伊豆大島沖で、海保と自衛隊
2023年06月22日20時19分
日本が外国から攻撃を受けた武力攻撃事態の際に防衛相が海上保安庁を統制下に置く「統制要領」に基づき、海上自衛隊の護衛艦と海保の巡視船が参加した初の実動訓練が２２日、実施された。巡視船に非軍事の国民保護活動をしていることを示す「特殊標章」を掲示するなど、有事の動きを確認した。
「統制要領」初の実動訓練 武力攻撃事態想定、巡視船に特殊標章…
2023年06月22日20時19分
日本が外国から攻撃を受けた武力攻撃事態の際に防衛相が海上保安庁を統制下に置く「統制要領」に基づき、海上自衛隊の護衛艦と海保の巡視船が参加した初の実動訓練が２２日、実施された。巡視船に非軍事の国民保護活動をしていることを示す「特殊標章」を掲示するなど、有事の動きを確認した。
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