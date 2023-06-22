【女子ゴルフ・アース・モンダミン・カップ】第１日（２２日、千葉・カメリアヒルズＣＣ、６６５０ヤード＝パー７２、賞金総額３億円、優勝５４００万円）

６６をマークした岩井明愛と川岸史果が首位に並んだ。渡辺彩香、ささきしょうこ、森田遥ら５人が１打差の３位。さらに１打差の８位に申ジエ（韓国）ら６人が続いた。

今季４勝で前週優勝の山下美夢有は７１で３３位のスタート。