【ロンドン時事】２２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４２円近辺で推移した。午前９時半現在は１４１円９１銭～１４２円０１銭と、前日午後４時比０８銭の円高・ドル安。

対ユーロでは、金融政策の違いを意識した円売り・ユーロ買いが進み、２００８年９月以来約１５年ぶりの１５６円台に下落。同時刻現在は１ユーロ＝１５６円０２～１２銭と、４７銭の円安・ユーロ高。