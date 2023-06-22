１００歳の千会長、１１期目へ 日本馬術連盟
2023年06月22日17時34分
日本馬術連盟は２２日、東京都内で社員総会と理事会を開き、１００歳の千玄室会長を再任した。任期は２年で、１１期目。千会長は茶道裏千家の前家元。
１００歳の千会長、１１期目へ 日本馬術連盟
2023年06月22日17時34分
日本馬術連盟は２２日、東京都内で社員総会と理事会を開き、１００歳の千玄室会長を再任した。任期は２年で、１１期目。千会長は茶道裏千家の前家元。
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