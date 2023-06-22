２３日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年06月22日15時22分
▽ＤｅＮＡ・今永―阪神・ビーズリー（横浜）
▽中日・小笠原―ヤクルト・サイスニード（バンテリンドームナゴヤ）
▽広島・九里―巨人・井上（マツダスタジアム）
２３日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年06月22日15時22分
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