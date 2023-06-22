３１０円安の３万３２６４円８８銭 ２２日の平均株価
2023年06月22日15時14分
２２日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３２６４円８８銭と前日終値比３１０円２６銭安で終わった。出来高は概算で１４億５２００万株。
３１０円安の３万３２６４円８８銭 ２２日の平均株価
2023年06月22日15時14分
２２日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３２６４円８８銭と前日終値比３１０円２６銭安で終わった。出来高は概算で１４億５２００万株。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
３社連合で充実した電動車展開 加藤三菱自社長―株主総会(06/22 15:44)
海外比率「５０％超が自然」、ＩＴなど強化 森田ＮＥＣ社長―株主総会で(06/22 15:40)
景気「緩やかに回復」維持 雇用情勢「改善の動き」―６月経済報告(06/22 15:38)
コスモ買収防衛策を承認 旧村上系、採決から除外―株主総会(06/22 15:21)
３１０円安の３万３２６４円８８銭 ２２日の平均株価(06/22 15:14)
〔新規公開〕ブリーチ、７月５日グロース上場 ネットマーケティング支援(06/22 14:31)
ＰａｙＰａｙ、他社クレカの利用停止延期 今年８月から２５年１月に見直し(06/22 12:50)
円相場、１４１円６８～６８銭 ２２日正午現在(06/22 12:09)
島田ＮＴＴ社長：株価への影響避けるべき 政府保有株売却の自民提言で(06/22 11:58)
４９銭高の３万３５７５円６３銭 ２２日午前の平均株価(06/22 11:43)
東芝、蓄電池の無線監視を実証(06/22 10:50)
三菱商事、チリ銅山に５％出資 ２１億円、３０年ごろ生産開始(06/22 10:35)
円相場、１４１円６７～６８銭 ２２日午前９時現在(06/22 09:13)
「世代超え慕われた」 牛尾氏死去、財界から悼む声(06/22 08:53)
金商法改正案、継続審議に 四半期開示の見直し(06/22 08:27)
「メリット実感なし」５割超 マイナ保険証利用者調査―厚労省(06/21 21:58)
歴代内閣の「経済参謀」 政界に強力な人脈―死去した牛尾氏(06/21 20:27)
パナ・マツダ、ＥＶ電池で提携 ２５年度にも搭載、協議開始(06/21 20:24)
通信障害対策で定期監査 ９月にも大手通信７社―総務省(06/21 20:17)
ＮＨＫ受信料値下げを認可 総務省(06/21 20:16)
ＫＤＤＩ、カナダでデータセンター事業 １４４６億円で取得(06/21 19:23)
トヨタ、新型アルファードを発表 ８年ぶり全面改良(06/21 19:01)
関電、７月下旬にも再稼働 ４０年超原発の高浜１号機(06/21 19:00)
拙速な政策変更「大きなマイナス」 日銀の安達審議委員(06/21 18:28)
再発防止へ専門委設置 ＢＳ配信問題―ＮＨＫ(06/21 18:13)
創業家の提案否決 取締役選任―フジテック株主総会(06/21 17:58)
キリンビバ、サントリー食品など、ＡＩで出荷基準統一へ 廃棄、検品時間も削減(06/21 17:48)
５月の訪日客、１８９万人 コロナ前６８％に回復―政府観光局(06/21 17:38)
プラチナバンド、今秋割り当て 総務省審議会が答申(06/21 17:33)
エア・ウォーターや商船三井など、船舶燃料に液化バイオメタン活用 国内初(06/21 17:32)
ビジネスワイヤ
PR TIMES