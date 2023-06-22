三菱商事、チリ銅山に５％出資 ２１億円、３０年ごろ生産開始
2023年06月22日10時35分
三菱商事は２２日、チリのマリマカ銅鉱山開発に参画すると発表した。権益を持つカナダ企業の第三者割当増資を２０００万カナダドル（約２１億円）で引き受け、株式約５％を取得することで同社と合意した。
三菱商事、チリ銅山に５％出資 ２１億円、３０年ごろ生産開始
2023年06月22日10時35分
三菱商事は２２日、チリのマリマカ銅鉱山開発に参画すると発表した。権益を持つカナダ企業の第三者割当増資を２０００万カナダドル（約２１億円）で引き受け、株式約５％を取得することで同社と合意した。
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