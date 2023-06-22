【パリ時事】パリ中心部で２１日、大きな爆発が起き、建物が大破して火災が発生した。ダルマナン内相によると３７人が負傷し、うち４人は重体。救急隊は連絡が取れない２人を捜索している。



パリの駅に刃物男、６人負傷 通勤ラッシュ時、警官発砲―仏

建物にはデザイン学校が入っていた。ＡＦＰ通信によれば、爆発はガス漏れが原因だった可能性がある。現場はフランスの偉人らが眠るパンテオンの近く。