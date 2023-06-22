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〔朝日〕定期テストで使用 不適切 討論中に視点を提示 適切 生成ＡＩ 文科省が指針案

〔毎日〕首相 マイナ総点検指示 保険証廃止延期示唆 本部設置

〔読売〕保険証廃止「不安払拭後に」 首相 ２５年まで猶予強調▽マイナ点検 全２９項目

〔日経〕首相「構造的賃上げ実現」 デジタル行革に意欲 子育て財源触れず

〔産経〕マイナ秋までに総点検 保険証廃止１年猶予期間 政府本部初会合

〔東京〕「殺傷」装備品輸出 与党協議 日本の武器で死者の恐れ 戦闘機の第三国移転も視野

【共通ニュース】

◆バイデン氏再選に打撃 次男訴追、司法取引へ▽共和、残る疑惑を追及

◆ゼレンスキー氏苦戦認める 反攻「望んでいたより遅い」

◆パナＨＤ、マツダにＥＶ電池 国内車大手に初の直接供給 テスラ依存脱却へ一歩

◆孫氏「ＡＩ革命に向け、反転攻勢へ」ＳＢＧ株主総会

◆新ＮＩＳＡ 商品１０００本 現行より低リスク対象

◆タイタニック号探索艇不明 海中「たたく音」感知

◆「死ぬ」「病院へ」何度も ウィシュマさん入管映像 地裁で初上映

◆上場企業元社長書類送検 三栄建築設計 組幹部に便宜 特別背任容疑（続）