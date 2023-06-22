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２２日の朝刊（都内最終版）☆１

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２２日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年06月22日06時54分

【１面トップ】
〔朝日〕定期テストで使用　不適切　討論中に視点を提示　適切　生成ＡＩ　文科省が指針案
〔毎日〕首相　マイナ総点検指示　保険証廃止延期示唆　本部設置
〔読売〕保険証廃止「不安払拭後に」　首相　２５年まで猶予強調▽マイナ点検　全２９項目
〔日経〕首相「構造的賃上げ実現」　デジタル行革に意欲　子育て財源触れず
〔産経〕マイナ秋までに総点検　保険証廃止１年猶予期間　政府本部初会合
〔東京〕「殺傷」装備品輸出　与党協議　日本の武器で死者の恐れ　戦闘機の第三国移転も視野
【共通ニュース】
◆バイデン氏再選に打撃　次男訴追、司法取引へ▽共和、残る疑惑を追及
◆ゼレンスキー氏苦戦認める　反攻「望んでいたより遅い」
◆パナＨＤ、マツダにＥＶ電池　国内車大手に初の直接供給　テスラ依存脱却へ一歩
◆孫氏「ＡＩ革命に向け、反転攻勢へ」ＳＢＧ株主総会
◆新ＮＩＳＡ　商品１０００本　現行より低リスク対象
◆タイタニック号探索艇不明　海中「たたく音」感知
◆「死ぬ」「病院へ」何度も　ウィシュマさん入管映像　地裁で初上映
◆上場企業元社長書類送検　三栄建築設計　組幹部に便宜　特別背任容疑（続）

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