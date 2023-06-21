一力棋聖、本因坊にあと１勝 囲碁
2023年06月21日21時53分
囲碁の井山裕太本因坊（３４）＝王座、碁聖と合わせ三冠＝に一力遼棋聖（２６）が挑戦する第７８期本因坊戦７番勝負の第４局が２０、２１日、大阪府守口市で打たれ、一力棋聖が３５０手で黒番半目勝ちし、３勝１敗として初の本因坊奪取にあと１勝とした。第５局は７月４、５日に京都市で打たれる。
一力棋聖、本因坊にあと１勝 囲碁
2023年06月21日21時53分
囲碁の井山裕太本因坊（３４）＝王座、碁聖と合わせ三冠＝に一力遼棋聖（２６）が挑戦する第７８期本因坊戦７番勝負の第４局が２０、２１日、大阪府守口市で打たれ、一力棋聖が３５０手で黒番半目勝ちし、３勝１敗として初の本因坊奪取にあと１勝とした。第５局は７月４、５日に京都市で打たれる。
こんな記事も
社会用語
社会
天皇陛下、ジョクジャカルタ訪問 砂防事務所を視察―インドネシア(06/21 22:44)
「メリット実感なし」５割超 マイナ保険証利用者調査―厚労省(06/21 21:58)
一力棋聖、本因坊にあと１勝 囲碁(06/21 21:53)
扶養手当、同性パートナーにも 都内自治体で条例改正の動き(06/21 21:26)
澄川喜一さん死去、９１歳 彫刻家、スカイツリー監修(06/21 21:05)
中部電株主が訴訟請求 ３７７億円、カルテル問題(06/21 20:55)
ウィシュマさん映像、法廷で上映 入管収容死、傍聴人から涙―名古屋地裁(06/21 20:35)
ＡＬＳ新薬「早期承認を」 患者団体、厚労省に要望(06/21 20:30)
調味料の名前は「Ｍａｓａｋｏ」 インドネシア家庭に常備(06/21 20:29)
水深確認怠り、岸に接近 情報共有不備も、巡視船座礁―海保調査(06/21 19:53)
利用者１３人に不妊処置 江差の障害者施設を指導―北海道(06/21 19:52)
中国公船４隻が領海侵入 沖縄・尖閣沖(06/21 19:17)
「一丸となって乗り越える」 中村新会長が就任会見―日本新聞協会(06/21 19:08)
大型無人機の試験運用公開 警戒監視での有効性検証―海自(06/21 18:40)
広島ビジョン「悪い影響」 日本被団協が批判(06/21 17:24)
東証上場会社元社長を書類送検 特別背任容疑、組幹部に１９０万円―警視庁(06/21 17:19)
教え子にわいせつ容疑、元コーチ逮捕 少女装い接近、被害１０人超か―警視庁(06/21 17:15)
ＧｏＴｏ給付７０００万円詐取 容疑でＩＴ会社社長ら逮捕―警視庁(06/21 16:56)
看護師３人を書類送検 人工呼吸器外れ、乳児脳障害―業務上過失傷害容疑・愛知県警(06/21 16:35)
ミルクに酢酸鉛混入、乳児摂取 傷害容疑で女逮捕―香川県警(06/21 16:33)
１０割請求、７７６件以上 マイナ保険証「運用停止を」―保険医連合会(06/21 16:19)
ボーイング７６７が就航４０年 羽田で記念イベント―全日空(06/21 15:57)
死亡の男を書類送検 駅ホームで女性刺殺容疑―愛知県警(06/21 13:21)
電気自動車のＦ１、東京開催へ ２４年３月、国内で初(06/21 13:21)
岸田首相襲撃容疑者の敗訴確定 公選法巡り国賠請求―大阪高裁(06/21 12:17)
銃撃「当日思いついた」 弾奪い外へ？逮捕の候補生供述―陸自小銃発射１週間(06/21 12:14)
「刑務官にカメラ装着を」 受刑者暴行で再発防止策―第三者委が提言・法務省(06/21 11:18)
「とてもかわいそう」「悲しい」 小銃発砲事件１週間、多くの献花―岐阜(06/21 11:07)
「うまいものフェア」を知事が試食 石川県〔地域〕(06/21 10:17)
「宏池会に負けないで」と現金 河井元法相、非公開尋問で説明―元広島県議裁判・地裁(06/21 08:22)