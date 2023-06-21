囲碁の井山裕太本因坊（３４）＝王座、碁聖と合わせ三冠＝に一力遼棋聖（２６）が挑戦する第７８期本因坊戦７番勝負の第４局が２０、２１日、大阪府守口市で打たれ、一力棋聖が３５０手で黒番半目勝ちし、３勝１敗として初の本因坊奪取にあと１勝とした。第５局は７月４、５日に京都市で打たれる。