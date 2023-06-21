岸田首相、曽我ひとみさんと面会調整
2023年06月21日21時46分
岸田文雄首相は、北朝鮮による拉致被害者の曽我ひとみさんらと近く面会する方向で調整に入った。政府関係者が２１日、明らかにした。拉致問題解決に向けた要望を受け、政府の取り組みを説明する考えだ。
首相官邸での面会を想定。曽我さんと現職首相が面会するのは安倍政権当時の２０１８年以来となる。
岸田首相、曽我ひとみさんと面会調整
2023年06月21日21時46分
岸田文雄首相は、北朝鮮による拉致被害者の曽我ひとみさんらと近く面会する方向で調整に入った。政府関係者が２１日、明らかにした。拉致問題解決に向けた要望を受け、政府の取り組みを説明する考えだ。
首相官邸での面会を想定。曽我さんと現職首相が面会するのは安倍政権当時の２０１８年以来となる。
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