中日が連敗止める プロ野球・楽天―中日
2023年06月21日21時11分
中日が１分けを挟む連敗を４で止めた。一回に岡林が先制左前打を放つなど、三回までに４点。五回に石川昂の犠飛で１点を加えた。高橋宏は七回途中２失点（自責点０）で３勝目。継投でリードを守った。楽天は滝中の制球難が誤算。
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2023年06月21日21時11分
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